Захарова назвала доказательства о вмешательстве США в выборы в России

Представитель МИД Захарова: существует массив данных о вмешательстве США в выборы в России

У российских властей действительно существует большой массив данных о вмешательстве США в выборы в Государственную Думу. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова, цитату приводит ТАСС.

Так дипломат прокомментировала данные газеты «Коммерсантъ», согласно которым в России раскрыли «колоссальный массив» данных о вмешательстве спецслужб и IT-компаний из США в российские выборы. Захарова назвала информацию, изложенную в материале, «соответствующей действительности».

В частности, стали известны имена бывших высокопоставленных чиновников, которые связаны с организаторами проекта «Умное голосование». «Массив вскрытых данных вовлеченности американских спецслужб и IT-компаний в электоральные процессы в России колоссальный», — заявил источник газеты, ссылаясь на ознакомленность с доказательствами. Он понадеялся, что Пентагон и Госдеп «смогут это объяснить, а не уйдут от ответа».

Проект «Умное голосование», созданный для противодействия кандидатам от «Единой России», был запущен в ноябре 2018 года. Спустя месяц Таганский суд Москвы заблокировал его по требованию Роскомнадзора.