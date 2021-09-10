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Посла США вызвали в МИД России из-за вмешательства в выборы

ТАСС: посла США Джона Салливана вызвали в МИД России из-за вмешательства в выборы
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Джон Салливан
Джон Салливан
Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Посла США в Москве Джона Салливана вызвали в российский МИД из-за вмешательства США в выборы в России. Об этом сообщил ТАСС диписточник.

По некоторым данным, еще одной причиной вызова стало обсуждение настроя президента США Джо Байдена к к стабильным отношениям с Россией. Салливана вызвали в российский МИД для встречи с замглавы министерства иностранных дел России Сергеем Рябковым.

Как ранее сообщал «Интерфакс», американца вызывали в ведомство из-за отказа российским журналистам в аккредитации на мероприятии в память о жертвах террористической атаки на Всемирный торговый центр 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

Вечером 10 сентября Салливана вызвали в российское внешнеполитическое ведомство. Дипломат пробыл в здании МИД около 20 минут. Покидая здание, Салливан отказался отвечать на вопросы журналистов.

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