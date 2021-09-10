Посол США покинул здание МИД России

Посол США в Москве Джон Салливан покинул здание Министерства иностранных дел России, куда его вызвали ранее. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат пробыл в здании МИД около 20 минут. Российское внешнеполитическое ведомство вызвало его 10 сентября. Салливан отказался отвечать на вопросы журналистов.

9 сентября замглавы МИД Сергей Рябков рассказал, что Москва предложила Вашингтону конкретные меры по «обнулению» ситуации с дипломатами. Он подчеркнул, что американская сторона может направить необходимое число сотрудников дипведомства в Россию в пределах установленного лимита в 455 человек.

До этого Салливан указал на большую разницу в числе российских и американских дипломатов, работающих в дипведомствах двух стран. «В России работает 123 сотрудника посольства, а в США — 400 российских дипломатов, распределенных между посольством, двумя консульствами и постпредством при ООН», — отметил он. Посол призвал Москву уравнять ситуацию.