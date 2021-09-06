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Лавров заявил о «неприличном давлении» США в вопросах выдачи виз

Глава МИД Сергей Лавров: Россия не будет упрашивать США возобновить работу генконсульства
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Фото: пресс-служба МИД РФ / РИА Новости

Россия не запрещает США возобновить работу генконсульства в Санкт-Петербурге, однако не будет упрашивать об этом Вашингтон. Об этом заявил министр иностранных дел России, член первой пятерки в кандидаты Государственной Думы от партии «Единая Россия» Сергей Лавров, передает ТАСС.

По словам главы МИД, американские власти заявили о нехватке рабочих рук, из-за которой они были вынуждены закрыть генеральные консульства и заморозить работу по выдаче виз. «Это попытки неприличного давления, попытки выторговать себе какие-то односторонние преимущества», — указал он.

Лавров отметил, что двусторонний диалог между Москвой и Вашингтоном по вопросам работы дипломатического персонала никуда не движется. Он подчеркнул, что Россия не просила США о закрытии американского консульства в Санкт-Петербурге. «Это была их инициатива. Я не знаю, чем это было вызвано», — заключил дипломат.

27 августа посол США в России Джон Салливан заявил, что число американских дипломатов, работающих в России, не сопоставимо с числом сотрудников дипмиссии Москвы в Соединенных Штатах. «В России работает 123 сотрудника посольства, а в США — 400 российских дипломатов, распределенных между посольством, двумя консульствами и постпредством при ООН. Цифры говорят сами за себя», — подчеркнул он.

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