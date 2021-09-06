Лавров высказался о призывах Украины расширить «нормандский формат»

Призывы Украины расширить «нормандский формат» с участием Великобритании, Польши или США — это прямое оскорбление в адрес Франции и Германии. Таким образом высказался глава МИД России Сергей Лавров о попытках Киева расширить число участников в переговорах по Донбассу. Его слова передает РИА Новости.

По словам министра, при этом офис украинского президента Владимира Зеленского фактически отказывается выполнять Минские соглашения. Более того, действия ответственных за процесс урегулирования представителей Киева подрывают сами договоренности.

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Ранее вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина рассказала, что Зеленский на встрече с президентом США Джо Байденом договорился об участии Вашингтона в переговорах по Донбассу. Она отметила, что в ближайшее время Киев ожидает переговоров по конфликту на юго-востоке Украине с участием министров иностранных дел и советников по вопросам безопасности.

3 сентября спикер киевской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Украина больше не обязана выполнять Минские соглашения. В ходе визита в Вашингтон, по словам Арестовича, Зеленский узнал, что Байден не собирается перезагружать американо-российские отношения.

Встреча Зеленского и Байдена состоялась 1 сентября в Вашингтоне. На ней оба лидера осудили строительство «Северного потока-2», а также подписали соглашение о стратегическом партнерстве между Украиной и США. Вдобавок президенты двух стран договорились о совместном противодействии «российской агрессии».

Глава МИД России Сергей Лавров является лидером федеральной пятерки на выборах в Государственную Думу от партии «Единая Россия».