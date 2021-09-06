В США рассказали о провале Зеленского на переговорах с Байденом

Президент Украины Владимир Зеленский уехал из Вашингтона после встречи с американским лидером Джо Байденом «почти с пустыми руками». Об этом пишет обозреватель Марк Эпископос в своей статье для журнала The National Interest.

По его словам, Зеленский не смог достичь ни одной из главных целей Киева на переговорах в США. Он рассказал, что украинский президент должен был добиться прогресса в получении дорожной карты вступления Украины в НАТО, однако не получил никакого определенного ответа со стороны администрации Байдена. Также задача Зеленского состояла в том, чтобы убедить США присоединиться к переговорам в нормандском формате или принять активное участие в них, тем не менее Байден во время встречи придерживался той же позиции, что и до этого, отмечает автор. Эпископос также подчеркнул, что последней важной задачей Зеленского было добиться значимых уступок от администрации США в обмен на завершение строительства газопровода «Северный поток-2», но и в данной сфере украинский лидер провалился.

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Помимо этого, в The National Interest добавили, что по случаю визита Зеленского США объявили о выделении Украине дополнительных средств, в том числе 60 миллионов долларов военной помощи и 45 миллионов долларов на гуманитарные нужды. Однако по сравнению с той помощью, которую оказывал Вашингтон Киеву с 2014 года, эти суммы вряд ли являются грандиозными, резюмировал автор материала.

Ранее заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Харинг указала на «странную выходку» и непонятное поведение президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в США. Речь идет о плане трансформации, который впервые был представлен в Вашингтоне. По словам обозревателя The National Interest, украинцев удивило то, что он сначала был презентован американским экспертам, а не согражданам.

1 сентября Байден и Зеленский провели переговоры. Они продлились в Белом доме около двух часов. По итогам встречи лидеры двух стран выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», поскольку увидели в нем угрозу энергетической безопасности Европы. Кроме того, стороны договорились продолжить попытки привлечь к ответственности Россию за так называемую агрессию.

