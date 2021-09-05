В Киеве заявили о способности Байдена долететь до середины Днепра

Президент США Джо Байден не посетит Киев в 2021 году. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает ТАСС.

Он пояснил, что дипломатическая практика не предусматривает обмена визитами такого уровня в один год. При этом глава украинской дипломатии не сомневается, что «Байден долетит и до середины Днепра, и пересечет Днепр, и приземлится в Борисполе, и приедет в Киев».

1 сентября Байден провел переговоры с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Они продлились в Белом доме около двух часов. По итогам встречи лидеры двух стран выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», поскольку увидели в нем угрозу энергетической безопасности Европы. Кроме того, стороны договорились продолжить попытки привлечь к ответственности Россию за так называемую агрессию.