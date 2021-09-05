Порошенко оценил встречу Байдена и Зеленского

Порошенко: встреча Байдена и Зеленского не дала никаких результатов

Бывший президент Украины Петр Порошенко оценил встречу украинского лидера Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена. По мнению Порошенко, она оказалась безрезультатной, передает РИА Новости.

«Факт визита является положительным, [но] результаты визита свидетельствуют, что результатов нет», — заявил он.

Порошенко добавил, что восстановление Комиссии стратегического партнерства не является «историческим шагом», как его пытается преподнести Зеленский.

1 сентября Байден и Зеленский провели переговоры. Они продлились в Белом доме около двух часов. По итогам встречи лидеры двух стран выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», поскольку увидели в нем угрозу энергетической безопасности Европы. Кроме того, стороны договорились продолжить попытки привлечь к ответственности Россию за так называемую агрессию.