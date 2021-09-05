В США указали на «странную выходку» и неуместную просьбу Зеленского в Вашингтоне

Заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Харинг в статье журналу National Interest указала на «странную выходку» и непонятное поведение президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в США. Речь идет о презентации плана трансформации, который впервые был представлен в Вашингтоне. По словам обозревателя, украинцев удивило то, что он сначала был презентован американским экспертам, а не согражданам.

Автор статьи пояснила, что украинский лидер поприветствовал аудиторию, после чего его советник Тимофей Милованов показал слайды с большим количеством текста о физической, энергетической безопасности, инфраструктуре и экономическом росте, которые не вызвали возражений.

Как ни странно, это был их первый предварительный просмотр. Украинцы были немного удивлены, когда узнали о новом плане, и озадачились, почему сначала его показали американским экспертам, а не общественности Мелинда Харинг Фото: @melindaharing

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Презентацию завершил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он продемонстрировал реальные достижения Украины в переводе государственных услуг на онлайн-платформу.

В ходе визита в США президент Владимир Зеленский 1 сентября представил американским инвесторам план «трансформации» Украины, в котором отражены основные цели и задачи будущего страны. В план заложено более 80 проектов в различных отраслях на сумму 277 миллиардов долларов. 1 сентября Вашингтон в рамках этого плана предоставил Киеву три миллиарда долларов безвозмездно.

Неуместная просьба

Харинг отметила неуместность просьбы Зеленского об инвестициях для Украины и подчеркнула, что она прозвучала в аудитории небогатых экспертов и государственных служащих.

Но президент был очень серьезен, когда он и его команда неоднократно подчеркивали необходимость инвестировать в Украину, и это была нелепая просьба, учитывая, что его аудитория состояла из бедных экспертов аналитических центров и столь же бедных государственных служащих Мелинда Харинг Фото: @melindaharing

Обозреватель указала, что ошибки допустили и Киев, и Вашингтон, но тем не менее, обе стороны выиграли от встречи. Она назвала целью визита Зеленского престиж и финансовый интерес и запросы к США.

3 миллиарда долларов получила Украина от США после визита Зеленского в Вашингтон в рамках плана трансформации

Президенты выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Украины и США. Кроме того, Байден подчеркнул, что США готовы поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Позже Зеленский признался, что забыл обсудить с американским коллегой детали его грядущего визита на Украину.

Выражение лица Зеленского

После встречи глав государств пользователи Сети обратили внимание на странное выражение лица Владимира Зеленского и его нервное поведение во время встречи, когда он долго комкал в руках маску и устраивался в кресле.

Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале, что президент больше хотел увидеться с Байденом и сделать красивое фото, чем решать реальные проблемы Украины.

Политолог Ростислав Ищенко в эфире украинского телеканала TK Union также дал объяснение «ужасным рожам» Зеленского.

Он корчил на его фоне ужасные рожи, которые, очевидно, должны были показать украинскому зрителю, как он пугает Байдена. И как Байден его боится… Он говорил с металлом в голосе и что-то там от него требовал Ростислав Ищенко Фото: Страница Ростислава Ищенко во ВКонтакте

Политолог добавил, что встреча глав государств продемонстрировала, насколько Киев не важен для Запада. По мнению Ищенко, если бы Вашингтон был заинтересован во встрече с Зеленским, она бы состоялась гораздо раньше.

Встреча президентов дважды переносилась по инициативе американской администрации. В Белом доме объяснили этом тем, что саммит требовал к себе «значительного внимания». По словам чиновников, подготовка к переговорам проходила в динамичном режиме и оказалась сложной для обеих сторон.

