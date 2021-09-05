В США указали на «странную выходку» и неуместную просьбу Зеленского в Вашингтоне

Заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета Мелинда Харинг в статье журналу National Interest указала на «странную выходку» и непонятное поведение президента Украины Владимира Зеленского во время его визита в США. Речь идет о презентации плана трансформации, который впервые был представлен в Вашингтоне. По словам обозревателя, украинцев удивило то, что он сначала был презентован американским экспертам, а не согражданам.
Автор статьи пояснила, что украинский лидер поприветствовал аудиторию, после чего его советник Тимофей Милованов показал слайды с большим количеством текста о физической, энергетической безопасности, инфраструктуре и экономическом росте, которые не вызвали возражений.
Презентацию завершил министр цифровой трансформации Михаил Федоров. Он продемонстрировал реальные достижения Украины в переводе государственных услуг на онлайн-платформу.
В ходе визита в США президент Владимир Зеленский 1 сентября представил американским инвесторам план «трансформации» Украины, в котором отражены основные цели и задачи будущего страны. В план заложено более 80 проектов в различных отраслях на сумму 277 миллиардов долларов. 1 сентября Вашингтон в рамках этого плана предоставил Киеву три миллиарда долларов безвозмездно.
Неуместная просьба
Харинг отметила неуместность просьбы Зеленского об инвестициях для Украины и подчеркнула, что она прозвучала в аудитории небогатых экспертов и государственных служащих.
Обозреватель указала, что ошибки допустили и Киев, и Вашингтон, но тем не менее, обе стороны выиграли от встречи. Она назвала целью визита Зеленского престиж и финансовый интерес и запросы к США.
Президенты выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Украины и США. Кроме того, Байден подчеркнул, что США готовы поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Позже Зеленский признался, что забыл обсудить с американским коллегой детали его грядущего визита на Украину.
Выражение лица Зеленского
После встречи глав государств пользователи Сети обратили внимание на странное выражение лица Владимира Зеленского и его нервное поведение во время встречи, когда он долго комкал в руках маску и устраивался в кресле.
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил в своем Telegram-канале, что президент больше хотел увидеться с Байденом и сделать красивое фото, чем решать реальные проблемы Украины.
Политолог Ростислав Ищенко в эфире украинского телеканала TK Union также дал объяснение «ужасным рожам» Зеленского.
Политолог добавил, что встреча глав государств продемонстрировала, насколько Киев не важен для Запада. По мнению Ищенко, если бы Вашингтон был заинтересован во встрече с Зеленским, она бы состоялась гораздо раньше.
Встреча президентов дважды переносилась по инициативе американской администрации. В Белом доме объяснили этом тем, что саммит требовал к себе «значительного внимания». По словам чиновников, подготовка к переговорам проходила в динамичном режиме и оказалась сложной для обеих сторон.