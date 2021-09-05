На Украине рассказали о «наплевавшей» на интересы Киева Меркель

Бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев в эфире телеканала «Наш» рассказал, что канцлер Германии Ангела Меркель «наплевала» на интересы Украины, поддержав строительство газопровода «Северный поток-2».

Экс-парламентарий также обвинил официальный Киев в нагнетании обстановки заявлениями о конфликте в Донбассе, после чего Европа, по его мнению, стала бояться, что украинская газотранспортная система будет разрушена.

Мураев подчеркнул, что Запад дает добро на то, чтобы газопроводы обвели зону нестабильности, то есть Украину, а Меркель, в свою очередь, не обратила внимания на интересы страны во время переговоров с президентом США Джо Байденом.

«Она привезла [в Германию]энергетическую безопасность. Наплевав на интересы Украины, сняв санкции с "Северного потока"», — заключил бывший депутат.

Ранее Мураев рассказал, что Меркель на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским выдвинула ему ультиматум по Донбассу перед визитом главы государства в США. По его словам, немецкий политик согласовала позицию с президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом.

