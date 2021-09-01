На Украине понадеялись на остановку «Северного потока-2»

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко считает, что проект «Северный поток-2» все еще можно остановить. Об этом сообщает Reuters.

«Даже несмотря на то, что он [«Северный поток-2»] может быть, я не знаю, на 99 процентов завершен, мы по-прежнему считаем, что его можно и нужно остановить. И со своей стороны мы будем обсуждать, что США могут сделать в этом отношении, например, санкции США против Nord Stream AG», — заявил он.

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29 августа украинские политики и общественные деятели написали письмо президенту США Джо Байдену с просьбой остановить «Северный поток-2». Его авторы напомнили американскому лидеру об обещании быть жестким по отношению к России и остановить строительство газопровода. По мнению украинских политиков, США должны изменить свою позицию и защитить Украину и Европу от влияния Москвы.

Ранее сообщалось, что работа над «Северным потоком-2» близка к завершению, вскоре газопровод будет достроен. О близком завершении проекта 20 августа говорил президент России Владимир Путин. Во время пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель он сообщил, что осталось провести по морю еще 15 километров газопровода.