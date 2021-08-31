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В ЕС не нашли нарушений со стороны Германии по «Северному потоку-2»

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель: со стороны ФРГ нет нарушений по «Северному потоку-2»
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Фото: Jens Büttner / Globallookpress.com

Верховный представитель Евросоюза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил об отсутствии нарушений со стороны Германии по проекту строительства газопровода «Северный поток-2» — для дела против ФРГ не найти достаточно оснований. Таким образом он ответил на соответствующий запрос польских депутатов об «антиевропейском характере» проекта, пишет RT со ссылкой на документы.

«Что касается функционирования трубопровода "Северный поток-2", то, если он будет соответствовать существующему законодательству, в особенности обновленной Газовой директиве ЕС, оснований для начала в отношении Германии процедуры в связи с нарушением нет», — приводит издание его слова.

В своем ответе Боррель подчеркнул значимость отношений России и ЕС в энергетической сфере, а также спрогнозировал, что в ближайшие десятилетия экспорт энергетических ресурсов из России на Запад может снизиться, так как в ЕС упадет уровень потребности в нефти и газе.

Ранее 31 августа польский публицист Ежи Любах заявил, что Москва ничего не боится так сильно, как укрепления польско-украинского союза. Он также обвинил Россию в стремлении навязать всем соседним народам «русские порядки» и высказался о том, что завершение строительства «Северного потока-2» затянет газовую петлю на шее украинского государства.

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