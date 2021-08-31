В Польше рассказали о главном «страхе» России

Польский публицист Ежи Любах заявил в статье для издания Gazeta Polska Codziennie, что Москва «ничего не боится так сильно, как укрепления польско-украинского союза». Перевод статьи приводит InoSMI.

По мнению автора статьи, об этом свидетельствуют «яростные атаки российской пятой колонны в Польше» на руководство страны. Любах также обвинил Россию в стремлении навязать всем соседним народам «русские порядки». Он также заявил о том, что завершение строительства «Северного потока-2» Россия «затянет газовую петлю на шее украинского государства».

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В связи с этим Любах уверен, что Польша должна помочь Украине ради национальных интересов. При этом полякам «не обязательно любить Украину, чтобы вставать на ее сторону в каждом конфликте с Россией», добавил он. Публицист также заявил, что Польша является единственным потенциальным союзником Украины. Любах призвал украинские власти присоединиться к инициативе «Трех морей». В противном случае, весь регион Восточно-Центральной Европы может стать российско-немецким кондоминиумом, заявил он.

«Инициатива трех морей» представляет собой объединение 12 стран Евросоюза, у которых есть выход к Адриатическому, Балтийскому и Черному морям.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач предрек «поражение» попыткам России говорить о единстве русских и украинцев. По мнению политика, Москва пытается навязать Киеву историческое единство двух народов, обособленность народов Восточной Европы от западноевропейской культуры. Он добавил, что этот спор продолжается еще со времен Российской империи.