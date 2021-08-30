Украина и Польша допустили возможность создания «мощного газового коридора»

Глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон заявил, что Украина и Польша рассматривают возможность создания газового хаба. Его слова приводятся на сайте организации.

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Он отметил, что газовые рынки двух стран являются крупнейшими в регионе — потребление составляет около 50 миллиардов кубометров в год. Кроме того, Украина располагает крупнейшими в Европе газовыми хранилищами и развитой мощной газотранспортной системой, которая соединена с семью соседними странами, в то время как Польша имеет план развития терминалов сжиженного природного газа (СПГ), балтийского газопровода и систем соединения с соседями. «С доступом к Трансбалканскому газопроводу наши страны могут создать мощный северо-южный газовый коридор, который обеспечит энергетическую безопасность всей юго-восточной Европы», — заявил Макогон.

По мнению главы украинского оператора, в настоящее время главной угрозой энергетической безопасности Восточной и Центральной Европы является «Северный поток-2». Макогон подчеркнул, что компания будет настаивать на применении требований Третьего энергетического пакета ЕС к трубопроводу.

Третий энергетический пакет ЕС регулирует работу газопроводов третьих стран на территории ЕС. В нем содержится норма, согласно которой 50 процентов мощности трубы должны быть зарезервированы для альтернативных поставщиков. Исключения возможны только с одобрения Еврокомиссии.

Ранее стало известно, что польская энергетическая компания PGNiG решила подписать соглашение с Energy Resources of Ukraine («Энергетические ресурсы Украины»). Оно предполагает совместные геологоразведочные работы по поиску и добыче газа на Украине.

