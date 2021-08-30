Основной враг «Газпрома» решил добывать газ на Украине

Польская компания PGNiG в 2022 году начнет работы по поиску и добыче газа на Украине

Польская энергетическая компания PGNiG решила подписать соглашение с Energy Resources of Ukraine («Энергетические ресурсы Украины»). Оно предполагает совместные геологоразведочные работы по поиску и добыче газа на Украине, сообщается на сайте PGNiG. Компания в последние годы стала основным врагом «Газпрома» в Европе.

Начало работ планируется во второй половине 2022 года. «Если наши прогнозы подтвердятся, и мы найдем газ с высоким содержанием метана, то мы начнем добычу в 2023 году», — сказал глава PGNiG Павел Маевский. Польская компания получит 85 процентов акций «Карпатгаздобыча», которая является единоличным владельцем концессии «Библивская» на польско-украинской границе.

«Последние пять лет мы активно торгуем природным газом на Украине. Мы не только начали продавать газ на украинский рынок, но и получили доступ к украинской газотранспортной сети и украинским газохранилищам, что увеличило возможности оптимизации торговли природным газом», — добавил президент PGNiG. Библивская нефтегазовая площадь находится на территории Львовской области. Площадь месторождения — 200 квадратных километров.

С 2022 года PGNiG намерена прекратить закупки российского газа, так как считает его слишком дорогим, и перейти на поставки из Норвегии и сжиженный природный газ (СПГ).