Польская компания договорилась об условиях покупки госпредприятий Украины

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины и польская нефтегазовая компания PGNiG в присутствии глав государств Владимира Зеленского и Анджея Дуды подписали в Киеве договор о конфиденциальности. Он позволит инвестору получить широкий доступ к информации об объектах приватизации, сообщает «Интерфакс-Украина».

Глава украинского фонда Дмитрий Сенниченко подчеркнул, что соглашение с крупной европейской компанией послужит для других инвесторов сигналом о том, что условия приватизации в республике прозрачны. По его словам, сама по себе приватизация существенно «расширяет инвестиционное меню Украины».

Источник на рынке электроэнергии говорит, что PGNiG интересуют для покупки такие госпредприятия, как ТЭЦ и облэнерго. Презентация ФГИ утверждает, что власти готовы продать 70 процентов «Хмельницкоблэнерго» и «Николаевоблэнерго», 65 процентов «Харьковоблэнерго», 60,25 процента «Запорожьеоблэнерго» и 50,99 процента «Тернопольоблэнерго».

Относительно ТЭЦ ситуация пока не определена. На них также претендует «Нафтогаз Украины», еще в июне предложивший ФГИ передать ему в собственность и управление шесть станций. В фонде выбирают между этим вариантом, продажей или передачей местным общинам. При этом Антимонопольный комитет Украины не возражает против того, чтобы «Нафтогаз» получил ТЭЦ.

Ранее стало известно, что PGNiG с 1 октября начала поставки природного газа на Украину в рамках договора с «Энергетическими ресурсами Украины». Этот контракт стал первым в рамках сотрудничества «Оператора ГТС Украины», выделенного из «Нафтогаза», и польской компании.