В Совфеде отреагировали на способ Польши навредить «Северному потоку-2»

Заявка польского нефтегазового концерна PGNiG на включение его в процедуру сертификации газопровода «Северный поток-2» — это вопрос отношений не между Россией и Польшей, а между Польшей и Германией. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил член комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов. По его словам, именно Варшава, а не Москва, пытается воспользоваться так называемым энергооружием.

Польский нефтегазовый концерн PGNiG отправил заявку на включение его в процедуру сертификации газопровода «Северный поток-2». В пресс-службе компании не скрывают, что в случае положительного решения его используют как новый способ навредить проекту. Отмечается, что от процедуры зависит, сможет ли владелец газопровода — имеется в виду «Газпром» — получить привилегированное положение на европейском газовом рынке, что в Польше оценивают негативно.

Оператор проекта, считают в PGNiG, не собирается подчиняться общим принципам европейского энергопакета, цель которого — обеспечить равные условия для всех участников рынка. В частности, Nord Stream 2 AG хочет избежать применения к нему закона о доступе к инфраструктуре третьих сторон и прозрачных тарифах.

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В пресс-релизе, выложенном на сайте компании сообщается, что «Северный поток-2» негативно повлияет на энергетическую безопасность Евросоюза и отдельных государств — членов объединения. Как подчеркнул председатель правления PGNiG Павел Маевский, именно по этой причине компания решила присоединиться к процедуре сертификации.

Он напомнил, что после решения по газопроводу OPAL, сухопутному продолжению «Северного потока», никто не имеет права игнорировать принципы энергетической солидарности и последствия своих решений для безопасности других стран ЕС.

Климов: «У немцев хватит сил и средств поставить их на место»

Андрей Климов в беседе с «Лентой.ру» сообщил, что подобные выпады со стороны Польши по отношению к «Северному потоку-2» — не частный случай, а находящаяся в контексте история.

«Поляки и немцы в стратегическом смысле друг друга, мягко говоря, недолюбливают. Когда Польша вступала в Европейский союз, а я это время очень хорошо помню, она претендовала на позицию, скажем, второй Германии — только для восточного блока. То есть они были в свое время такой столицей Варшавского блока, и им казалось, что после распада Советского Союза они будут страной-координатором между Балтикой и Черным морем. Вот откуда это все лезет», — рассказал политик.

Он пояснил, что Польша с самого начала была против строительства российских газопроводов. Взамен «Северных потоков» Варшава предлагала проложить трубы по их территории в обход Украины, добавил Климов. «То есть в последнюю очередь они думали про Киев. Немцы разумно посчитали, что Польша потом будет им руки выкручивать, и решили, что лучше будет проложить газопровод по дну моря. Тогда поляки сделали все возможное, чтобы торпедировать эту тему», — отметил сенатор.

Как раз вот эти страны, такие как Польша, пытаются воспользоваться так называемым энергооружием или газовым оружием. Они, а не мы. Сможет ли Польша нам навредить? Не знаю. Скорее всего не сможет. По крайней мере, она, может, куда-то там и войдет, но все-таки у немцев хватит сил и средств их поставить на место, если уж они совсем распоясаются Андрей Климов член комитета Совета Федерации по международным делам

Политик добавил, что полякам будет очень не просто блокировать «Северный поток-2», поскольку в нем заинтересованы многие европейские страны. Член профильного комитета Совфеда сообщил, что проект в свое время «с большим энтузиазмом» пролоббировали компании из Германии, Нидерландов, Австрии и ряда других стран.

«Когда-то я присутствовал на переговорах по поводу "Северного потока-1". Я был в этой комнате. Всего сказать не могу, но я помню лица западных партнеров, которые нас буквально умоляли на этот проект пойти. Иногда я читаю разные статьи, и складывается впечатление, будто мы насильно что-то пытаемся им предложить, а они кочевряжатся. Ничего подобного. Им это нужно прежде всего, но политически им выгоднее подавать это так, как будто Россия в этом больше заинтересована», — резюмировал политик.

24 июня Nord Stream 2 AG подал заявку на сертификацию в качестве независимого оператора. Эта модель позволила бы оператору обойти требование зарезервировать половину мощности «Северного потока» для независимых поставщиков. В ином случае поставки придется урезать в два раза, поскольку «Газпром» обладает монопольным правом на экспорт природного газа из России по трубопроводам.

Между тем пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил непонимание в связи с негативным отношением Польши к российскому газопроводу.