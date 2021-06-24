Оператор «Северного потока-2» решил доказать независимость от «Газпрома»

Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», подала заявку на проведение сертификации в качестве независимого оператора газотранспортной системы. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Если Nord Stream 2 AG сумеет доказать, что управляет газопроводом без влияния российского «Газпрома», то на нее не будет распространяться действие обновленной газовой директивы ЕС.
Компания подчеркивает, что не собирается останавливать текущие судебные и арбитражные разбирательства в отношении поправок, принятых в 2019 году и затрагивающих морских газопроводы, приходящие в страны ЕС из третьих стран. В пресс-службе указали, что позиция Nord Stream 2 AG по этому поводу не смягчилась и не изменилась.
Таким образом, продолжится обжалование в судах Германии отказа вывести «Северный поток-2» из-под новым норм, разбирательство об отмене газовой директивы в Суде справедливости ЕС, также арбитражное разбирательство о нарушении Договора по отношению к Энергетической хартии со стороны ЕС из-за изменений к газовой директиве.
Год назад в мае Суд ЕС отклонил иск Nord Stream 2 AG против поправок 2019 года. Через пару месяцев, в июле, компания подала апелляцию. В своей позиции она указала, что поправки являются дискриминирующими и приняты только для противодействия «Северному потоку-2».
Главной проблемой газовой директивы является требование обеспечить независимым поставщикам не менее 50 процентов объемов прокачки, если оператор связан с основным поставщиком. Поскольку газопровод приходит из России, а «Газпром» имеет монопольное право на экспорт трубопроводного газа, выполнить требование невозможно.
Действие директивы не распространяется на газопроводы, завершенные до мая 2019 года, в том числе на первый «Северный поток». В настоящее время попытки российской стороны доказать, что с финансовой точки зрения к тому моменту «Северный поток-2» также был закончен, не привели к успеху.