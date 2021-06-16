В «Газпроме» рассказали о финансировании «Северного потока-2»

Газопровод «Северный поток-2» полностью обеспечен финансированием, привлекать для него дополнительные средства не планируется. Об этом рассказал зампред правления «Газпрома» Фамил Садыгов, пишет РИА Новости.

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Он добавил, что компания в будущем не исключает выпуска облигаций для проекта.

Изначально запуск «Северного потока-2» был запланирован на конец 2019 года, но из-за американских санкций его пришлось откладывать несколько раз. Президент России Владимир Путин в июне заявил, что завершение второй ветки трубопровода произойдет через полтора-два месяца. Первую нитку начали заполнять газом 11 июня.

Госдепартамент США настаивал на введении санкций против компании Nord Stream 2 AG, которая участвует в строительстве газопровода «Северный поток-2», однако президент Джо Байден отказался. Об этом в июне стало известно газете Washington Post. В конце мая американский лидер сообщил, что санкции США не смогут остановить строительство газопровода, поскольку оно уже практически завершено. До этого Вашингтон отказался от санкций против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига.