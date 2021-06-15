Польша снова выступила против «Северного потока-2»

Власти Польши снова выступили против строительства российского экспортного газопровода «Северный поток-2», сообщает ТАСС. Соответствующую резолюцию принял Сейм — нижняя палата парламента.

В документе строительство газопровода называется проявлением экспансионизма со стороны России. За него проголосовали 452 депутата, против — один.

«Сейм Республики Польша, выражая солидарность с нашими центральноевропейскими соседями, находящимися под угрозой российского экспансионизма, в особенности с Украиной, призывает Европейский союз и его государства-члены, в том числе, прежде всего, ФРГ как нашего союзника по НАТО и партнера в ЕС, отказаться от какой-либо поддержки для реализации проекта газопровода "Северный поток - 2"», — говорится в резолюции.

Кроме того, авторы призвали Евросоюз «принять меры, направленные на немедленное и эффективное прекращение строительства газопровода».

Польша с самого начала строительства «Северного потока-2» выступала против проекта, обосновывая свою позицию опасениями за энергетическую безопасность ЕС. Изначально газопровод должен был быть введен в эксплуатацию в конце 2019 года, однако из-за противодействия США сроки неоднократно переносились. В настоящее время завершить проект планируется во второй половине нынешнего года.