«Газпром» купил европейскую компанию по торговле газом

Владельцем европейского газового трейдера Centrex Europe Energy & Gas AG стал «Газпром». Российская компания завершила сделку по покупке предприятия, работающего в сфере торговли, хранения и транспортировки газа в Австрии, Венгрии, Италии и Сербии, сообщает Reuters.

Детали сделки Centrex Group (Centrex Europe Energy & Gas AG входит в холдинг) не раскрывает. Как отмечается в сообщении, компания продолжит свою обычную коммерческую деятельность и выполнит все текущие обязательства.

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Ранее сообщалось, что Венгрия подписала с «Газпромом» контракт на поставку российского газа сроком на 15 лет. При этом в Будапеште рассчитывают, что транзит пойдет не только через территорию Украины, но и по «Турецкому потоку». Необходимый для этого участок запустят в октябре.

С начала года обязательный уровень транзита российского газа через Украину, согласно действующему контракту, упал до 40 миллиардов кубометров в год. Несмотря на рост цен и дефицит топлива в Европе, «Газпром» отказывается заказывать существенные дополнительные мощности украинской ГТС.

На этом фоне министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал вернуться к идее создания международного консорциума по управлению ГТС, чтобы защитить ее от полного прекращения транзита. Такую опасность в республике видят после запуска «Северного потока-2».