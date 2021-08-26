Украина потребовала у США и Германии новый контракт с «Газпромом»

Транзит российского газа через Украину необходимо сохранить как минимум на десять лет после завершения в 2024 году текущего контракта. Об этом в интервью телеканалу «Украина 24» заявил глава Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины Сергей Макогон, передает РИА Новости.

По его словам, такой срок требуется для того, чтобы подготовить систему к новым вызовам, в том числе к транспортировке в Европу водорода. Поэтому Киев ведет переговоры с США и Германией, чтобы получить гарантии на продолжение прокачки газа.

Лучшей гарантией, подчеркнул Макогон, стал бы новый контракт с «Газпромом» прямо сейчас, не дожидаясь истечения действующего соглашения. Его объем мог составлять порядка 45-50 миллиардов кубометров в год, то есть приблизительно на нынешнем уровне, который составляет 40 миллиардов кубометров.

Обращение к Германии и США связано с тем, что эти страны обязались оказывать поддержку энергетической сфере Украины и защитить ее интересы в случае начала эксплуатации газопровода «Северный поток-2». Берлин пообещал использовать все рычаги воздействия, чтобы транзит газа через украинскую ГТС не остановился.

Украинские власти сомневаются, что в случае остановки транзита Берлин и Вашингтон пойдут на конфликт с Россией, поэтому настаивают на остановке проекта газопровода «Северный поток-2» или снижении поставок по нему. Накануне, 25 августа, Макогон приветствовал решение Высшего земельного суда Дюссельдорфа, которое фактически снизило мощность газопровода в два раза.

По его мнению, если это решение вступит в силу, то Россия не сможет исключить поставки газа через Украину, потому что нынешних мощностей для исполнения контрактов недостаточно.

Ранее «Нафтогаз Украины» и немецкий газовый трейдер RWE Supply & Trading подписали меморандум о сотрудничестве в области развития проектов по производству и хранению «зеленого» водорода и аммиака. Предполагается, что поставлять в Европу произведенный водород удастся по действующей ГТС. В этом случае украинская компания сможет конкурировать с Россией, причем на более выгодных условиях, поскольку «Газпром» рассчитывает на поставки менее экологичного «голубого» водорода.