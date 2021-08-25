Украина решила помочь «Газпрому» в управлении «Северным потоком-2»

Выходом из ситуации, которую создало для «Газпрома» решение Высшего земельного суда Дюссельдорфа, может стать передача газопровода «Северный поток-2» под управление Оператора газотранспортной системы (ГТС) Украины. Такое предложение на своей странице в Facebook высказал глава украинской компании Сергей Макогон.

Ранее стало известно, что суд отклонил иск Nord Stream 2 AG (дочерняя компания «Газпрома»). В нем оператор строительства газопровода требовал вывести «Северный поток-2» из-под обновленной газовой директивы Евросоюза.

Главное следствие этого решения в том, что если газопроводом продолжит управлять подконтрольная «Газпрому» компания, то задействовать можно будет лишь половину мощностей. Другая должна быть зарезервирована для независимых поставщиков, однако, согласно действующему законодательству, экспорт по трубопроводам в России может вести только «Газпром».

Макогон назвал вердикт долгожданным и ожидаемым, подчеркнув, что именно на такой позиции в ходе разбирательства настаивала украинская сторона. В ответ на вопрос подписчика о последствиях он написал: «Предложим наши услуги по управлению "Северным Потоком-2" как реально независимого от России оператора ГТС».

В Германии заявили, что «Газпром» еще имеет право оспорить это решение. В свою очередь в Кремле указали, что считают газопровод коммерческим проектом, поэтому дальнейшие шаги остаются делом компании.

Строительство «Северного потока-2» должно завершиться в ближайшие недели. После этого потребуется время на сертификацию газопровода. Поставки, предположительно, начнутся до конца года.

Ранее Макогон обвинил «Газпром» в создании газового кризиса в Европе. По мнению украинского топ-менеджера, российская компания провоцирует дефицит топлива в регионе и рост цен, чтобы с помощью шантажа ускорить ввод в эксплуатацию «Северного потока-2». Он подчеркнул, что европейский регулятор должен будет учесть такую политику в процессе сертификации газопровода.