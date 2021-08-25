Кремль оценил поражение «Северного потока-2» в споре с Европой

В Кремле отказались говорить о действиях после поражения «Северного потока-2» в споре с ЕС

Поражение оператора газопровода «Северный поток-2» Nord Stream 2 AG в Высшем земельном суде Дюссельдорфа по вопросу газовой директивы Евросоюза не является вопросом Кремля. Решение по дальнейшим действиям должна принимать сама компания. Таким образом ситуацию оценил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Он подчеркнул, что «Северный поток-2» — «исключительно коммерческий проект, международный коммерческий проект», и целью его является энергобезопасность всей Европы

Nord Stream 2 AG, дочерняя компания «Газпрома», подала в суд на решение Федерального сетевого агентства Bundesnetzagentur, который не стал освобождать «Северный поток-2» от обновленной газовой директивы ЕС.

Последняя распространяет ранее действовавшие ограничения на приходящие по морю в Европу газопроводы. Их операторы не должны быть подконтрольны добывающей компании. В противном случае половина мощности магистрали должна быть зарезервирована под независимых поставщиков.

В случае «Северного потока-2» такое положение означает, что прокачка по нему должна быть сокращена в два раза от возможного. В России «Газпром» имеет монопольное право на экспорт газа по трубопроводам, а значит, никакой независимый поставщик использовать маршрут не может.

Из-под норм директивы были выведены газопроводы, завершенные до мая 2019 года. Nord Stream 2 AG хотел доказать, что с точки зрения инвестиций «Северный поток-2» был завершен к этому моменту. Однако суд не принял эти аргументы во внимание, так как физически прокладка труб не завершена до сих пор.