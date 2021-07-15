Германия не смогла защитить «Северный поток» от Польши

Европейский суд юстиции отклонил апелляцию Германии на решение, принятое по иску Польши в 2019 году и касающееся работы газопровода OPAL, сухопутного продолжения «Северного потока». Об этом говорится в пресс-релизе на сайте суда.

Ограничение пропускной способности OPAL на 50 процентов от установленной мощности признано обоснованным на основании принципа энергетической солидарности. Таким образом, судьи согласились, что прокачка газа в полном объеме угрожает энергетической безопасности Польши, и не приняли доводы немецкой стороны.

Третий энергопакет Евросоюза содержит требование о независимости объектов энергетической инфраструктуры от производителей электроэнергии или энергоресурсов. В случае OPAL это означало, что если «Газпром» управляет газопроводом, то как минимум 50 процентов прокачки должно быть зарезервировано под независимых поставщиков.

Однако доступ к OPAL третьих компаний физически невозможен, поэтому из 36 возможных миллиардов кубометров в год компания имеет право на прокачку только 18 миллиардов.

В 2016 году Еврокомиссия расширила доступ «Газпрома» к газопроводу OPAL, так что российская компания смогла бронировать оставшиеся 50 процентов мощности на аукционах с единственным участником с третьими сторонами. Польша сумела через суд аннулировать решение Еврокомиссии. Однако до рассмотрения немецкой апелляции решение Еврокомиссии оставалось в силе.

В настоящее время прокачка газа по обоим продолжениям «Северного потока» OPAL и NEL не ведется, поскольку подводный газопровод остановлен на плановое техобслуживание.

