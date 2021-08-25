«Северный поток-2» проиграл спор с Европой

Компания Nord Stream 2 AG, оператор строительства «Северного потока-2», проиграла в Высшем земельном суде Дюссельдорфа дело об освобождении газопровода от норм обновленной газовой директивы Евросоюза, сообщает ТАСС.

Среди них есть запрет на владение добывающей компанией газопроводом, приходящим на территорию страны ЕС. В случае «Северного потока-2» это означает, что «Газпрому» можно будет заполнять не более 50 процентов объема.

Остальные мощности должны быть зарезервированы под независимого поставщика. В России это невозможно, так как «Газпром» является монополистом в экспорте газа по трубопроводам.

В Nord Stream 2 AG объявили, что приняли к сведению решение суда Германии и оценят его. Других комментариев оператор не предоставил.

В прошлой версии газовая директива касалась только газопроводов, проходящих по территории стран ЕС. Таким образом, сокращена наполовину мощность сухопутного продолжения «Северного потока» — газопровода OPAL.

Однако в процессе строительства «Северного потока-2» положения распространились в том числе на морские газопроводы. Исключение сделали только для тех, что были построены до мая 2019 года. «Газпром» пытался доказать, что с точки зрения инвестиций проект «Северного потока-2» был завершен до этого момента, но суд не принял эти аргументы, поскольку физически газопровод не достроен до сих пор.

Согласно последним данным, физические работы по строительству газопровода должны завершиться в течение нескольких недель. После этого маршрут должны сертифицировать. Введение его в эксплуатацию предполагается до конца года.