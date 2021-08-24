МИД назвал сроки окончания физического строительства «Северного потока-2»

До окончания физического строительства газопровода «Северный поток-2» осталось несколько недель. Такие сроки в интервью РИА Новости назвал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

«Проект уже близок к завершению», — подчеркнул он. Также дипломат пообещал, что Россия продолжит использовать украинский маршрут поставок, если только Киев сам не откажется. Впрочем, заметил он, разговор об этом пока не идет.

На прошлой неделе президент России Владимир Путин во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что «Газпром» продолжит поставки газа через Украину и после завершения действующего контракта в 2024 году, но объемы прокачки зависят от Европы. По его словам, европейские страны должны решить, сколько российского газа они будут закупать и на какой срок.

В свою очередь глава «Нафтогаза» Юрий Витренко заметил, что остановка транзита по украинской газотранспортной системе существенно повышает риск военного конфликта. Он объяснил, что в этом случае Россия с большей вероятностью вторгнется на территорию Украины и начнет полномасштабную войну, так как исполнению ее газовых контрактов с Европой не будет ничего угрожать.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на морские власти Германии сообщило, что строительство газопровода «Северный поток-2» завершат к 12 сентября.