В МИД усомнились в отказе Украины от российского газа

Директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский усомнился, что Украина захочет отказаться от транзита российского газа. Об этом он заявил РИА Новости.

По его словам, Москва готова выполнять все обязательства по поставкам газа в Европу, но это не означает отказ от транзита через украинскую территорию. При этом он отметил, что если Украина не захочет транзита российского газа, Россия обойдется и без нее. «Но, насколько мне известно, об этом разговор пока не идет», — сказал Биричевский.

Ранее глава «Нафтогазы Украины» Юрий Витренко заявил о готовности Украины продлить контракт с российским «Газпромом» на транзит газа из России в качестве предохранителя от возможной войны с Москвой. Он отметил, что при транзите газа через Украину и Россия, и Европа от него зависят, поэтому в случае его прерывания из-за военного конфликта европейские политики будут вынуждены действовать.

20 августа президент России Владимир Путин заявил, что Москва готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, но надо понимать, сколько будут закупать. По его словам, европейские страны должны дать четкий ответ, какие объемы газа они готовы закупать у России.