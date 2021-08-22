Назван срок завершения работ на последнем участке «Северного потока-2»

Судно Fortuna, отвечающее за прокладку в исключительной экономической зоне (ИЭЗ) Дании, продолжит укладку труб газопровода «Северный поток-2» в водах Германии. Планируется, что работы на участке протяженностью 13-14 километров завершатся до 12 сентября. Такие сроки назвали профильные германские службы в извещениях мореплавателям, передает РИА Новости.

По данным агентства, соответствующие извещения выпустили Управление по водному сообщению и судоходству Германии и Служба навигационных уведомлений Эмдена. Официального комментария Nord Stream 2 AG пока нет.

Ранее сообщалось, что Россия завершила укладку труб «Северного потока-2» в ИЭЗ Дании. Согласно данным позиционирования морских судов, Fortuna покинула ее со стороны северо-восточной окраины Померанской бухты.

Именно этот участок магистрали протяженностью 147 километров оказался наиболее проблемным для российской стороны. Сначала прохождению трубопровода через территориальные воды Дании воспрепятствовали власти страны, а уже после начала работ в исключительной экономической зоне их приостановили из-за санкций США.

20 августа президент России Владимир Путин сообщил, что строительство газопровода «Северный поток-2» близится к завершению. По данным главы государства, на тот момент оставалось проложить 15 километров труб по морю. Отвечая на вопросы журналистов, президент заверил, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, но надо понимать, сколько будут закупать.

