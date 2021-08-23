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«Нафтогаз» задумался о продлении контракта на транзит газа с «Газпромом»

Глава «Нафтогаза» Витренко готов продлить контракт с «Газпромом» на транзит газа из России
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Фото: РИА Новости

Глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил о готовности Украины продлить контракт с «Газпромом» на транзит газа из России, сообщает РИА Новости.

По его словам, при транзите газа через Украину и Россия, и Европа будут от него зависеть, поэтому в случае его прерывания из-за военного конфликта европейские политики будут вынуждены действовать, чтобы остановить или не допустить этого.

Глава «Нафтогаза» добавил, что Украина рассчитывает на бронирование мощностей европейскими компаниями в дополнение к потенциально продленному контракту с Россией.

Контракт между Украиной и Россией

Нынешний договор о транзите газа через Украину был заключен в конце 2019 года, за несколько дней до окончания срока действия предыдущего. То соглашение было подписано в 2009 году, когда правительство Украины возглавляла Юлия Тимошенко, а его условия стали поводом для ее уголовного преследования за превышение должностных полномочий. По действующим правилам, государственный «Нафтогаз Украины» выступает посредником в отношениях «Газпрома» со специально выделенным из состава «Нафтогаза» Оператором украинской ГТС.

Действующий договор предусматривает прокачку через Украину 40 миллиардов кубометров топлива ежегодно. Продолжение транзита российского газа через территорию страны предполагается на основании американо-германской сделки по газопроводу «Северный поток-2», о которой было объявлено 21 июля. Продления контракта на поставки по условиям этого соглашения обязана добиваться Германия.

22 июля глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что компания готова увеличить объем транзита газа через Украину после окончания контракта в 2024 году. Он отметил, что эти вопросы должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам.

Юрий Витренко отметил, что предложения по сохранению транзита в обмен на невыгодную закупку российского газа неприемлемы.

Витренко добавил, что Украине не нужны договоренности, которые будут выводить средства из страны в Россию.

Помощь Германии

Продолжение транзита через Украину является одним из условий американо-германской сделки. Германия пообещала ввести санкции в отношении энергетического сектора России, если Москва решит использовать поставки газа в качестве оружия против Киева. В качестве таких шагов подразумевается именно прекращение транзита и отказ подписать новое обязывающее соглашение.

США пообещали помогать Украине в обеспечении энергетической безопасности и диверсификации поставщиков.

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с президентом России Владимиром Путиным напомнила, что в правительстве Германии с 2019 года существует специальная должность уполномоченного по вопросам транзита газа через Украину. «Мы чувствуем свою ответственность за это [продление транзита после 2024 года]», — сказала она.

Украина, газ и «Северный поток-2»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен получить от Евросоюза гарантии безопасности в энергетической сфере для защиты от последствий ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Он отметил необходимость «бронежилета» для Украины, который сможет гарантировать стране безопасность в энергетической сфере. В противном случае, по словам Зеленского, Киев никогда не примет «Северный поток 2».

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на встрече с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель призвал Евросоюз принять меры против ввода в эксплуатацию «Северного потока-2». Политик добавил, что Киев рассчитывает на сохранение статуса Украины как поставщика и транзитера природного газа в ЕС и подтверждение использования украинской ГТС с необходимыми объемами.

Между тем в Германии посоветовали Украине задуматься над экспортом водорода, а не газа углеродного происхождения.

Стадия строительства «Северного потока-2»

20 августа президент России Владимир Путин сообщил, что строительство газопровода «Северный поток-2» близится к завершению. По данным главы государства, на тот момент оставалось проложить 15 километров труб по морю. Отвечая на вопросы журналистов, президент заверил, что Россия готова продолжать транзит газа через Украину после 2024 года, но надо понимать, сколько будут закупать.

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