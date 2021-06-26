В Германии посоветовали Украине перейти с газа на водород

Германия до 2045 года планирует полностью отказаться от углеродных источников энергии и перейти на водород. Поэтому Украине нужно задуматься над экспортом водорода, а не газа — такой совет дала посол Германии на Украине Анка Фельдгузен в интервью изданию «Зеркало недели».

Она отметила, что газ — это явление временное. «Украина сейчас и в дальнейшем будет бороться с "Северным потоком-2", но вместе с тем нужно думать и о своих очень широких возможностях в других сферах. В том числе и о водороде и его транзите в Европу», — считает Фельдгузен.

По ее словам, нынешнюю газотранспортную систему (ГТС) Украины можно использовать для транзита водорода, но не более чем на 25 процентов. При этом посол добавила, что поставки газа через Украину будет и в дальнейшем. «Думаю, что это будет одно условие запуска "Северного потока-2"», — добавила Фельдгузен.

Ранее глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко назвал условие для энергонезависимости страны. По его мнению, Украине нужно увеличить собственную добычу газа в стране на 5 миллиардов кубометров в год (до 25 миллиардов).