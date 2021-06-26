Названы условия энергонезависимости Украины

Украине нужно увеличить собственную добычу газа в стране на пять миллиардов кубометров в год (до 25 миллиардов). Такое условие для энергонезависимости страны назвал глава компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в эфире телеканала «Украина 24».

Он также отметил важность снижения неэффективного потребления электроэнергии. «Это позволит Украине выйти фактически на уровень энергонезависимости, то есть мы не будем импортировать газ, мы даже сможем его экспортировать в небольших объемах», — подчеркнул Витренко. Украина в целом добывает до 20 миллиардов кубометров газа в год при потреблении примерно в 29,8 миллиарда кубометров.

Ранее Витренко пообещал оказывать на «Газпром» «максимальное давление», а также не исключил подачу новых судебных исков. Витренко намерен добиваться от компании переноса точек передачи газа европейским потребителям на границу с Россией. Он также хочет, чтобы «Газпром» не злоупотреблял «своим доминирующим положением на рынке Восточной и Центральной Европы».

Кабинет министров Украины в апреле уволил прошлого главу «Нафтогаза» Андрея Коболева из-за неудовлетворительной работы компании. Госдепартамент США был обеспокоен сменой руководства.