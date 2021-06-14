Украина захотела добиться от «Газпрома» доступа к транзиту газа из Азии

Украинская компания «Нафтогаз» хочет добиться от «Газпрома» доступа к транзиту газа из Центральной Азии через газотранспортную систему Украины. Об этом в интервью Financial Times заявил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Он уточнил, что компания уже готовит официальные запросы для получения разрешения на транзит газа по трубопроводам «Газпрома». «Если они ["Газпром"] откажут, то следующим шагом будет жалоба в Еврокомиссию и суд», — добавил Витренко.

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По его словам, этот процесс может затянуться на несколько лет.

Также глава «Нафтогаза» отметил, что речь идет о десятках миллиардов кубических метров, которые «изменят правила игры». «Один только газ из Центральной Азии может заполнить всю украинскую газотранспортную систему», — подчеркнул Витренко.

В конце апреля он обещал усилить давление на «Газпром» и не исключил подачу новых исков. Своей задачей глава украинской компании назвал перенос точек передачи газа европейским потребителям на границу с Украиной, а также не допустить, чтобы российская компания злоупотребляла доминирующим положением на рынке Восточной и Центральной Европы.