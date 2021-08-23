Зеленский потребовал от Евросоюза гарантии энергетической безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский намерен получить от Евросоюза гарантии безопасности в энергетической сфере для защиты от последствий ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2». Об этом он заявил в интервью телеканалу «Украина».

«Для меня как для президента должен быть бронированный жилет для Украины, потому что в ином случае мы просто не примем это никогда. Это не про деньги, точнее не только про экономические компенсации. Это гарантии энергетической безопасности», — заявил Зеленский.

Он подчеркнул, что Украине важно понимать, кто из западных партнеров в действительности, а не только на словах может гарантировать Киеву энергетическую безопасность

«Что будет потом? Какой шантаж будет потом? Кто нам обеспечит из европейских лидеров или США гарантии безопасности для нас в энергетическом секторе, кто обеспечит их выполнение со стороны России? Мы хотим получить это не только на словах при всем уважении к разным европейским лидерам», — добавил Зеленский.

Ранее глава «Нафтогазы Украины» Юрий Витренко заявил о готовности Украины продлить контракт с российским «Газпромом» на транзит газа из России в качестве предохранитеоя от возможной войны с Москвой. По его словам, при транзите газа через Украину и Россия, и Европа от него зависит, поэтому в случае его прерывания из-за военного конфликта европейские политики будут вынуждены действовать, чтобы остановить или не допустить этого.

