В Киеве выступили с заявлением об использовании «Северного потока-2»

Транзит газа в Евросоюз должен быть сохранен через Украину на текущем уровне, а через «Северный поток-2» могут идти дополнительные объемы. Об этом заявил исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко на брифинге, передает РИА Новости.

По словам Витренко, заявления президента России Владимира Путина после его встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель дали понять, что те объемы, которые европейские компании получают через Украину, должны и дальше транспортироваться через территорию страны.

«Просто в контрактах этих должны быть изменения, и точкой передачи этого газа должна быть граница Украины и России. А вот если дополнительно эти европейские компании хотят что-то покупать, вот тогда они смогут рассматривать "Северный поток-2"», — сообщил Витренко.

Ранее Витренко назвал условие для энергонезависимости страны. По его мнению, Украине нужно увеличить собственную добычу газа в стране на 5 миллиардов кубометров в год (до 25 миллиардов).

Между тем в Германии посоветовали Украине задуматься над экспортом водорода, а не газа углеродного происхождения. «Украина сейчас и в дальнейшем будет бороться с "Северным потоком-2", но вместе с тем нужно думать и о своих очень широких возможностях в других сферах. В том числе и о водороде и его транзите в Европу», — заявила посол Германии на Украине Анка Фельдгузен.