Украина решила запастись нефтью из-за России

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что компания изучает вопрос строительства крупных нефтяных резервуаров на площадке морского нефтяного терминала «Южный» в Одесской области для формирования стратегических запасов. Он отметил важность обеспечения нефтью, поскольку Украина «фактически находится в состоянии войны с Россией», сообщается на сайте «Нафтогаза».

На начальной стадии проекта планируется возведение четырех резервуаров. На первом этапе построят резервуар емкостью около 120 тысяч тонн. По словам Витренко, это «очень важная инициатива», которую поддерживают президент и премьер-министр Украины.

В 2017 году терминал «Южный» возобновил работу после пятилетнего простоя. 1 сентября на борт мальтийского теплохода Panagia Armata загрузили 84 тысячи тонн нефти. В начале августа 2021 года «Южному» присвоили статус таможенного склада, что дает возможность сдавать его в аренду сроком до трех лет для хранения нефтепродуктов. Аналогичные функции получил магистральный нефтепровод Лисичанск — Кременчуг.

В середине августа «Укртрансгаз» сообщил, что запасы газа на Украине снизились на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В украинских подземных хранилищах находится 17,6 миллиарда кубометров газа — 57 процентов от общего объема. Эти показатели удовлетворяют планам правительства, но на весь отопительный сезон газа может не хватить.