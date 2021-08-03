Украина заработает на хранении ненужной нефти

Компания «Укртранснафта» (входит в «Нафтогаз Украины») начнет на коммерческой основе хранить нефть на базе объектов нефтетранспортной системы (НТС) страны. Об этом сказано в сообщении предприятия.

Статус таможенного склада получили резервуарный парк Морского нефтяного терминала «Южный» и магистральный нефтепровод «Лисичанск-Кременчуг». Заказчики могут хранить временно ненужную нефть на этих объектах в режиме «таможенный склад» до 1095 дней.

В компании отметили, что такой вид деятельности поможет повысить конкурентоспособность и эффективность работы НТС. При этом «Укртранснафта» не уточняет, какие объемы нефти готова принимать на своих объектах, а также цены на услуги. Ранее Украина решила заработать на газе, была запущена услуга по его коммерческому хранению в подземных хранилищах страны.

2 августа сообщалось, что в России возбудили уголовное дело против украинского олигарха Игоря Коломойского. Его подозревают в краже нефти у компании «Татнефть» на сумму четыре миллиарда долларов.