Добыча газа на Украине рухнула

Крупнейшая газодобывающая компания Украины «Укргаздобыча» (структура «Нафтогаза Украины») снизила добычу топлива за семь месяцев этого года на 5,2 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого, говорится на сайте компании.

Материалы по теме Час расплаты. Apple, Google и Facebook годами уходили от налогов. Как 130 стран мира заставят их заплатить миллиарды? Искусственное мясо захватывает мир. Почему Россия оказалась к этому не готова?

Это меньше планового показателя на 1,6 процента (или 0,125 миллиарда кубометров). Добыча рухнула на 0,437 миллиарда кубометров (до 7,9 миллиарда). В «Укргаздобыча» отметили, что в июле сокращение добычи газа составило 4,8 процента. Причины таких негативных показателей не раскрываются.

Ранее глава «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко назвал условие для энергонезависимости страны. По его мнению, Украине нужно увеличить собственную добычу газа в стране на 5 миллиардов кубометров в год (до 25 миллиардов).

Между тем в Германии посоветовали Украине задуматься над экспортом водорода, а не газа углеродного происхождения. «Украина сейчас и в дальнейшем будет бороться с "Северным потоком-2", но вместе с тем нужно думать и о своих очень широких возможностях в других сферах. В том числе и о водороде и его транзите в Европу», — заявила посол Германии на Украине Анка Фельдгузен.