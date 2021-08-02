«Газпром» отказался продавать больше газа через Украину

«Газпром» не стал бронировать дополнительные транзитные мощности для продажи газа через Украину, отказавшись от предлагаемых 9,8 миллиона кубометров в сутки на четвертый квартал, пишет Интерфакс.

Кроме этого, компания не стала бронировать и дополнительные мощности газопровода «Ямал-Европа» через Польшу на тот же период, а также первые три квартала 2022 года поквартально, свидетельствуют итоги аукциона на платформе бронирования GSA Platform. Выставлялись мощности в объеме 89 миллионов кубометров в сутки.

27 июля российский газовый гигант также отказался от более значительных поставок через Украину и не стал бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность на август. На аукцион выставлялись 63,7 миллиона кубометров в сутки, которые остались невостребованными.

Компания не впервые отказывается от предложения Украины о дополнительной прокачке. Reuters со ссылкой на мнения аналитиков в начале июля писало, что такая политика «Газпрома» может быть способом подчеркнуть, что компания ожидает начала эксплуатации «Северного потока-2». В частности, соответствующее мнение высказывал глава украинского оператора газопроводов Сергей Макогон.

Сейчас этот трубопровод «Северный поток-2» практически полностью готов. Его завершению препятствовали США, однако в июле Вашингтон договорился с Берлином о сделке, которая позволит ввести газопровод в эксплуатацию. Германии по условиям соглашения придется добиваться продолжения транзита российского газа через Украину. При этом еще одним возможным путем экспорта российского газа в обход этой страны может стать территория Турции — про переговоры о долгосрочном транзите с ней в конце июля рассказал вице-премьер Александр Новак. Тем не менее, в «Газпроме» после сделки США и Германии не исключали и того, что после истечения нынешнего контракта с Украиной на прокачку газа в 2024 году объемы при новых договоренностях могут увеличить.