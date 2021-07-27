«Газпром» отказался бронировать дополнительную мощность через Украину

«Газпром» опять отказался бронировать дополнительную прерываемую транзитную мощность через Украину на август. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на данные системы бронирования Regional Booking Platform.

«Оператор газотранспортной системы Украины» выставлял на аукцион дополнительные транзитные мощности на июль (63,7 миллиона кубометров в сутки), они оказались полностью невостребованными.

В последние месяцы «Газпром» регулярно приобретает твердые транзитные мощности, но еще ни разу не воспользовался предложением Украины о дополнительной прокачке. По мнению украинских энергетиков, такая политика является шантажом Европы.

Действующий договор предусматривает прокачку через Украину 40 миллиардов кубометров топлива ежегодно. Ранее сообщалось, что «Газпром» готов нарастить объемы транзита газа через Украину после окончания срока контракта на прокачку газа в 2024 году. «Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам», — сказал глава компании Алексей Миллер.