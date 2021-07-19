«Газпром» заказал весь дополнительный объем транзита через Украину

По результатам аукциона на август на венгерской платформе Regional Booking Platform «Газпром» забронировал все предложенные твердые дополнительные транзитные мощности Украины, это 15 миллионов кубометров в сутки, сообщает «Интерфакс».

Результат позволяет Оператору ГТС Украины объявить дополнительный аукцион на прерываемые мощности, то есть те, исполнение которых зависит от технической способности газопровода. По данным агентства, он может состояться 27 июля.

Весной «Газпром» заказывал менее 15 миллионов кубометров, однако в последние два месяца компания выбирает всю заявку. Тем не менее, несмотря на профилактические работы на газопроводах «Северный поток» и «Ямал-Европа», российская компания компенсировала выпадающие поставки не увеличением транзита через Украину, а с помощью подземных хранилищ в Европе.

В общей сложности, с учетом действующего контракта (40 миллиардов кубометров в год), речь идет о поставках 124 миллионов кубометров в сутки. На Украине уверены, что такая политика «Газпрома» является шантажом европейских покупателей, а его целью является завершение строительства газопровода «Северный поток-2» и введение его в эксплуатацию.

Ранее стало известно, что Германия не смогла оспорить решение Европейского суда юстиции по иску Польши, которое вдвое ограничивает мощность газопровода OPAL, сухопутного продолжения «Северного потока». В результате прокачка по нему снизится примерно на треть.