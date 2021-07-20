Украина предложила «Газпрому» купить право на большую прокачку газа

Оператор ГТС Украины выставил на аукцион на венгерской платформе Regional Booking Platform прерываемые транзитные мощности на август. Они позволят прокачивать в зависимости от технической способности системы до 63,7 миллиона кубометров в сутки дополнительно, сообщает «Интерфакс».

Предложить купить право на большую прокачку газа компания смогла после прошедшего 19 июля аукциона на твердые транзитные мощности. Их в полном объеме (15 миллионов кубометров в сутки) выкупил российский «Газпром».

В последние месяцы «Газпром» регулярно приобретает твердые транзитные мощности, но еще ни разу не воспользовался предложением Украины о дополнительной прокачке. По мнению украинских энергетиков, такая политика является шантажом Европы. Однако эксперты отмечают, что Оператор ГТС Украины хочет продать негарантированные мощности по цене гарантированных, в то время как на практике их обычно предлагают со скидкой.

Согласно действующему контракту, «Газпром» обязуется прокачать через Украину 40 миллиардов кубометров газа в 2021 году, это по 109 миллионов кубометров в сутки. При покупке твердых мощностей объем увеличивается до 124 миллионов кубометров.

В июле на профилактический ремонт останавливали газопроводы «Северный поток» и «Ямал-Европа», но и это обстоятельство не заставило «Газпром» использовать украинское направление для компенсации. Вместо этого российская компания предпочла продавать газ потребителям из собственных подземных хранилищ.

В результате проблем на рынке сжиженного природного газа (СПГ), весь свободный объем которого уходит в Азию, Европа накануне зимнего периода находится с полупустыми хранилищами. Закачка в них даже во второй половине июля остается на минимальных значениях, что приводит к резкому росту цен на топливо в регионе. Это обстоятельство может повлиять на сговорчивость ЕС в решении по «Северному потоку-2».

