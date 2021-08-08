Украина исчерпала природные ресурсы и заявила о жизни в «экологический долг»

Украина исчерпала возобновляемые природные ресурсы в большем объеме, чем окружающая среда может восстановить за год, поэтому с 8 августа живет в «экологический долг». Об этом заявил на странице в Facebook глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный со ссылкой на данные международной организации Global Footprint Network.

«Сегодня настал тот день, когда украинцы использовали больше ресурсов, чем украинская среда может восстановить за год. С августа Украина живет в долг природе. Ресурсы нашей планеты не безграничны. Загрязнением воды токсичными веществами, захламлением земли пластиком и хаотичной добычей полезных ископаемых человечество приближает Землю к полному истощению», — подчеркнул он.

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Малеваный добавил, что для всей земли день экологического долга пришел 29 июля. По его словам, динамика на Украине оказалась позитивной, в прошлом году эта дата наступила раньше. Глава Государственной экологической инспекции призвал мировое сообщество изменить подход к потреблению ресурсов с точки зрения рационализма, снизить экологический след за счет сокращения количества мусора и минимализма в покупках. Он выразил надежду, что весь мир примет меры для того, чтобы перенести день экологического долга и достичь гармонии с планетой.

Ранее в министерстве экологии Украины заявили, что климатические изменения на территории страны могут через несколько десятков лет превратить ее в пустыню. Там отметили, что в настоящее время около 20 миллионов гектаров земли подвержены пыльным бурям, более шести миллионов гектаров разрушаются ветрами и водой. Экологи назвали вырубку лесов и загрязнение вод основными трудностями, с которыми Украина столкнулась из-за внешних и внутренних факторов, в том числе недостаточными усилиями политиков, отвечающих за решение проблем окружающей среды.

