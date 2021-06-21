Зеленский с женой расскажут украинцам про ЗОЖ и школьное питание

Президент Украины Владимир Зеленский представит общенациональную программу «Здоровая Украина» на форуме «Украина 30. Здоровая Украина», который пройдет в Киеве 22-24 июня. Об этом сообщается на сайте пресс-службы главы государства.

Зеленский презентует программу в первый день мероприятия, который будет посвящен теме «Активная Украина». Участники форума обсудят популяризацию здорового образа жизни (ЗОЖ), развитие спортивной инфраструктуры и доступность спорта для населения.

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Темой второго дня форума станет «Сознательная Украина». Жена президента Елена Зеленская расскажет о популяризации здорового питания в контексте программы «Новая украинская школа — пространство здоровья».

Третий день мероприятия будет посвящен «Жизнелюбивой Украине». Участники форума обсудят, как продлить и улучшить качество жизни украинцев, а также профилактику заболеваний, борьбу со стрессом и то, как экология влияет на здоровье нации.

Ранее Зеленский на форуме «Украина 30. Экология» рассказал о начале аудита национальных недр и их пользователей. Он пообещал, что в будущем каждый украинский ребенок сможет иметь долю от разработки недр.

В мае Зеленский заявил, что на фоне действующего моратория на продажу сельскохозяйственной земли за последние 20 лет страна потеряла пять миллионов гектаров государственной земли. Он отметил, что по площади утраченные территории можно сопоставить с двумя Крымами.

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