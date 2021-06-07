Зеленский пообещал каждому ребенку долю от разработки недр

Президент Украины Владимир Зеленский на форуме «Украина 30. Экология» заявил о начале полного аудита всех национальных недр и их пользователей. Он пообещал, что в будущем каждый украинский ребенок будет получать определенную долю от разработки недр, передает «Экономическая правда».

Глава государства подчеркнул, что долгое время полезные ископаемые на Украине ассоциировались исключительно с коррупцией и незаконной добычей. Однако в последние два года, заверил он, Киев стремится изменить ситуацию.

Зеленский напомнил об отмене незаконно полученных разрешений на разработку недр и так называемых спящих лицензий. Из-за этого геологическая информация стала доступна всем, а разрешение теперь можно приобрести на открытом аукционе.

По словам украинского президента, процент от разработки недр станет основанием для внедрения экономического паспорта украинца. Полученные таким образом средства можно будет использовать на образование и обучение на Украине. О введении самих экономических паспортов для несовершеннолетних Зеленский рассказал в марте.

Ранее сообщалось, что Украина стала аутсайдером по доступности газа для населения среди европейских стран. Первые три места занимают соответственно Люксембург, Казахстан и Россия. Украинец на свою среднюю зарплату может купить в девять раз меньше газа, чем житель Люксембурга.