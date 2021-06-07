Россия оказалась в лидерах по доступности газа для населения

Люксембург, Казахстан и Россия оказались лидерами среди стран Европы по доступности природного газа для населения. Об этом свидетельствуют результаты исследования РИА Новости.

Так, в Люксембурге среднестатистический житель может приобрести в месяц 9,1 тысячи кубометров газа, жители Казахстана — 7,5 тысячи кубометров, а в России граждане могут приобрести около 6,8 тысячи кубометров газа. На четвертом и пятом местах оказались Великобритания и Бельгия.

В аутсайдерах оказались жители Украины. «На средний заработок здесь можно купить немногим больше тысячи кубометров, то есть почти в девять раз меньше, чем в Люксембурге», — говорится в исследовании.

Второе и третье места заняли Молдавия и Босния и Герцеговина, в этих странах жители могу приобрести менее 1,4 тысячи кубометров газа в месяц. Четвертое и пятое места заняли Сербия и Португалия.

Как пишет агентство, в прошлом году динамика цен на газ на европейском рынке была неравномерной. Так, в первом полугодии произошел беспрецедентный спад в связи с теплой зимой и высокой загруженностью газохранилищ, однако во втором ситуация изменилась, и цены начали расти.

При этом уточняется, что доступность газа для конечного потребителя определяется не только его ценой, но и уровнем дохода граждан.

Ранее президент и совладелец «Лукойла» Вагит Алекперов заявил, что в целом мировой рынок нефти может восстановиться от последствий пандемии коронавируса уже к весне будущего года, однако колебания цен на сырье будут серьезными. По его прогнозам, восстановление произойдет как раз по истечении срока действия сделки ОПЕК+ по сдерживанию добычи.