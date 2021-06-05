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Ценам на нефть пообещали колебания от нуля до бесконечности

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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В целом мировой рынок нефти может восстановиться от последствий пандемии коронавируса уже к весне будущего года, однако колебания цен на сырье будут серьезными. По словам президента и совладельца «Лукойла» Вагита Алекперова, они могут меняться от нуля до бесконечности, передает ТАСС.

По его прогнозам, восстановление произойдет как раз по истечении срока действия сделки ОПЕК+ по сдерживанию добычи. «Мы надеемся все, что к этому времени рынок восстановится. Плюс, наверное, скажется отложенный спрос», — пообещал Алекперов.

Brent от TradingView

Глава «Лукойла» уточнил, что сама сделка, скорее всего, сохранится. «Но колебания на рынке возможны от нуля до бесконечности», — сказал он и подчеркнул, что в настоящее время цены стабильны.

Ранее в июне вице-премьер России Александр Новак назвал условие, при котором нефть подорожает до 200 долларов за баррель. Он считает, что это возможно в случае прекращения финансирования новых нефтепроектов. «Я себе не представляю, что с завтрашнего дня прекращаются инвестиции в новые нефтепроекты. Ну, и что будет? Цены, наверное, будут на нефть 200 долларов, или цены на газ взлетят. Волатильность повысится», — так он прокомментировал недавнее предложение Международного энергетического агентства (МЭА).

По мнению главы Счетной палаты Алексея Кудрина, закат нефтяной эры может наступить уже через 10 лет. Он считает, что инвестировать в развитие альтернативных источников энергии необходимо уже сейчас.

О развитии зеленой энергетики говорил и президент России Владимир Путин. Во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) он, помимо прочего, призвал российские компании, покупающие углеводороды за рубежом, вкладываться в российские климатические проекты. Еще глава государства потребовал переиграть Европу в вопросе спасения климата, снизив к 2050 году объемы выбросов парниковых газов в России больше, чем в ЕС.

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