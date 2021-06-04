Путин рассказал о серьезном ударе по доллару

Президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, рассказал о серьезном ударе, который может быть нанесен по доллару. Трансляцию ведет YouTube-канал «Россия-24».

«Если посмотреть на то, что происходит, — а это не только наши оценки, но и других международных институтов, — сокращаются золотовалютные резервы многих стран мира, в том числе союзников США, в долларах», — отметил Путин.

По его словам, доля расчетов в долларах в мировой экономике в последнее время также снижается. «Наши операторы пока предпочитают операции в долларах, хотя к доллару больше привязана нефть, потому что нефть — биржевой товар. Газ — не биржевой товар (в действительности газ торгуется на российских и международных биржах — прим. «Ленты.ру»)», — сказал глава государства.

В настоящее время Россия, по его словам, рассчитывается со многими странами в национальных валютах и рассматривает возможность увеличения числа таких контрагентов. «Готовы говорить о расчетах в евро. Евро для нас абсолютно приемлем в расчетах по газу. Если нефтяники уйдут от расчетов в долларах, это будет очень серьезным ударом по доллару как по резервной валюте мировой», — заключил Путин.

3 июня министр финансов Антон Силуанов объявил, что суверенный Фонд национального благосостояния (ФНБ) в течение месяца откажется от активов, номинированных в долларах, и распродаст их.