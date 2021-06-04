Турция нашла в Черном море новое месторождение газа

Турция обнаружила новое месторождение природного газа в Черном море, передает Bloomberg. Однако официально власти об этом пока не объявили. Ссылаясь на неназванные источники, агентство уточняет, что запасы были обнаружены на шельфовой скважине «Амасра-1».

В Минэнерго страны отказались комментировать открытие нового месторождения. Однако ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган обещал на этой неделе принести «хорошие новости» касательно Черного моря.

При этом власти не проводили независимого аудита общего объема и извлекаемого газа ни на одном из новых месторождений. Разработкой в перспективе может заняться госкомпания Tpao, чиновники заверили, что иностранных инвестиций для этого не потребуется.

В последние годы Турция активизировала разведку нефти и газа у своих берегов. В 2020-м Эрдоган объявил, что страна нашла в Черном море залежи газа. Объем запасов превышает 400 миллиардов кубометров, а разработку могут начать уже в 2023 году.

Экономика Турции сталкивается с серьезными проблемами в последнее время. В начале июня турецкая лира обрушилась после того как Эрдоган вновь призвал к снижению кредитных ставок. В целом турецкий президент придерживается «неординарных» взглядов на то, что более низкие ставки кредитования помогут сдержать инфляцию: такая позиция противоречит оценкам большинства центральных банков в мире.