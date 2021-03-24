Турция приготовилась к резкому подорожанию российского газа

Нефтегазовая компания Botas ожидает, что закупочная цена на российский газ для Турции резко увеличится на 23 процента со второго квартала этого года. Об этом пишет издание Haberturk.

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В настоящее время за тысячу кубометров природного газа из России Botas платит 170 долларов. С 1 апреля компания готовится к подорожанию до 209 долларов. В соответствии с контрактом, поставщик может пересматривать цены каждый квартал в зависимости от ситуации на рынке.

Из-за роста стоимости на российский газ обсуждается вопрос о повышении тарифов внутри Турции. В марте цена на него увеличилась на процент на внутреннем рынке. Турция почти весь объем необходимого ей газа покрывает за счет импорта из России, Ирана и Азербайджана.

«Газпром» установил рекорд, поставив в Турцию 2,435 миллиарда кубометров газа в ноябре 2020 года (рост в 2,23 раза в годовом выражении). Это стало наибольшим значением с марта 2018 года. Импорт сжиженного природного газа (СПГ) вырос на 32 процента в годовом выражении.

Экономика Турции сталкивается с серьезными проблемами в последнее время. Так, 22 марта лира рухнула на 14 процентов по отношению к доллару, почти до исторического минимума. Это произошло после решения президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана уволить главу Центробанка Наджи Агбала.